Морина Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Августина Ивановна
Отец ребёнка: Морин Иван Ильич
Рождение ребёнка
1937
Сын: Морин Борис Иванович
Отец ребёнка: Морин Иван Ильич
Рождение ребёнка
1940
Сын: Морин Константин Иванович
Отец ребёнка: Морин Иван Ильич
Работа или профессия
1957
Чертицко, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
колхозница в колхозе "Путь Кирова"
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морин Иван Ильич
Образование
Неизвестно
1 класс
Смерть
Неизвестно