Морина Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морина Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Августина Ивановна

Отец ребёнка: Морин Иван Ильич

Рождение ребёнка
1937

Сын: Морин Борис Иванович

Отец ребёнка: Морин Иван Ильич

Рождение ребёнка
1940

Сын: Морин Константин Иванович

Отец ребёнка: Морин Иван Ильич

Работа или профессия
1957
Чертицко, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
колхозница в колхозе "Путь Кирова"
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морин Иван Ильич

Образование
Неизвестно
1 класс
Смерть
Неизвестно
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