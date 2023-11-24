Тихомирова (Добросердова) Анна Агаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомирова (Добросердова) Анна Агаповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1925

Сын: Тихомиров Александр Васильевич

Отец ребёнка: Тихомиров Василий Александрович

Свердловская обл, Талицкий р-он, д. Речкина
Рождение ребёнка
17.03.1928

Сын: Тихомиров Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Тихомиров Василий Александрович

Рождение ребёнка
04.11.1930

Дочь: Шанина Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Тихомиров Василий Александрович

Речкина, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Бучельникова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Тихомиров Василий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихомиров Василий Александрович

Смерть
1992
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