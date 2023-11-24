Тихомирова (Добросердова) Анна Агаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1925
Сын: Тихомиров Александр Васильевич
Отец ребёнка: Тихомиров Василий Александрович
Свердловская обл, Талицкий р-он, д. Речкина
Рождение ребёнка
17.03.1928
Сын: Тихомиров Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Тихомиров Василий Александрович
Рождение ребёнка
04.11.1930
Дочь: Шанина Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Тихомиров Василий Александрович
Речкина, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Бучельникова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Тихомиров Василий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1992