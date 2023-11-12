Гельрот Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гельрот Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1988

Сын: Гельрот Александр

Мать ребёнка: Гельрот Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Некрасова Юлия Викторовна

Мать ребёнка: Гельрот Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гельрот Татьяна Александровна

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