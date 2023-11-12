Гельрот Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1988
Сын: Гельрот Александр
Мать ребёнка: Гельрот Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Некрасова Юлия Викторовна
Мать ребёнка: Гельрот Татьяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно