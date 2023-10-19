Рамани (Чавчавадзе) Александра Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рамани (Чавчавадзе) Александра Давидовна

Место рождения

г. Вашингтон, округ Колубмия, США

Дата рождения

24.12.1954

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1954

Отец: Чавчавадзе Давид Павлович

Мать: Макланахан Хелен

г. Вашингтон, округ Колубмия, США
Бракосочетание
26.11.1988

Муж: Рамани Путукуты Кришнан

Рождение ребёнка
18.05.1991

Сын: Чавчавадзе Рамани-Подувал Александр

Отец ребёнка: Рамани Путукуты Кришнан

США
Рождение ребёнка
06.06.1994

Дочь: Чавчавадзе Рамани-Подувал Каролина

Отец ребёнка: Рамани Путукуты Кришнан

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