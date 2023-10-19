Рамани (Чавчавадзе) Александра Давидовна
Место рожденияг. Вашингтон, округ Колубмия, США
Дата рождения24.12.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1954
Отец: Чавчавадзе Давид Павлович
Мать: Макланахан Хелен
г. Вашингтон, округ Колубмия, США
Бракосочетание
26.11.1988
Рождение ребёнка
18.05.1991
Сын: Чавчавадзе Рамани-Подувал Александр
Отец ребёнка: Рамани Путукуты Кришнан
США
Рождение ребёнка
06.06.1994
Дочь: Чавчавадзе Рамани-Подувал Каролина
Отец ребёнка: Рамани Путукуты Кришнан