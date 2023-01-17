Юрьева Параскева Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Лаговская Ольга Ильинична
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Жена купца 2-й гильдии
Смерть
Неизвестно