Юрьева Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрьева Параскева Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Лаговская Ольга Ильинична

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Жена купца 2-й гильдии
Смерть
Неизвестно
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