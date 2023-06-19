Некрасова (-) Прасковья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (-) Прасковья Ефимова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1729 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
30.10.1749

Муж: Некрасов Абрам (Аврамий) Семенов

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Фекла Абрамова

Отец ребёнка: Некрасов Абрам (Аврамий) Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
дочь причетника
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно