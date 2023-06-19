Некрасова (-) Прасковья Ефимова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1749
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Фекла Абрамова
Отец ребёнка: Некрасов Абрам (Аврамий) Семенов
Работа или профессия
Неизвестно
дочь причетника
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно