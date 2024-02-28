Ветрова (Попова) Марина Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветрова (Попова) Марина Данилова

Место рождения

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Ветров Степан Антонович

Отец ребёнка: Ветров Антон Данилович

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Ветров Федор Антонович

Отец ребёнка: Ветров Антон Данилович

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Ветров Матвей Антонович

Отец ребёнка: Ветров Антон Данилович

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Ветров Евдоким Антонович

Отец ребёнка: Ветров Антон Данилович

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Ветров Иван Антонович

Отец ребёнка: Ветров Антон Данилович

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ветров Антон Данилович

Место жительства
Неизвестно
Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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