Ветрова (Попова) Марина Данилова
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Ветров Антон Данилович
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Ветров Антон Данилович
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Ветров Антон Данилович
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Ветров Антон Данилович
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Ветров Антон Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно