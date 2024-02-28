Юрова (Щеглова) Фёкла Ерофеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смерти18.02.1907 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1886 ст.
Муж: Юров Иван Федосеевич
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1887 ст.
Отец ребёнка: Юров Иван Федосеевич
Рождение ребёнка
22.08.1889 ст.
Дочь: Юрова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Юров Иван Федосеевич
Рождение ребёнка
15.10.1890 ст.
Дочь: Юрова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Юров Иван Федосеевич
Рождение ребёнка
13.09.1892 ст.
Дочь: Юрова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Юров Иван Федосеевич
Рождение ребёнка
15.05.1895 ст.
Дочь: Юрова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Юров Иван Федосеевич
Рождение ребёнка
02.02.1898 ст.
Сын: Юров Семён Иванович
Отец ребёнка: Юров Иван Федосеевич
Рождение ребёнка
04.10.1900 ст.
Дочь: Юрова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Юров Иван Федосеевич
Рождение ребёнка
11.01.1904 ст.
Дочь: Юрова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Юров Иван Федосеевич
Смерть
18.02.1907 ст.