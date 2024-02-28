Юрова (Щеглова) Фёкла Ерофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрова (Щеглова) Фёкла Ерофеевна

Юрова (Щеглова) Фёкла Ерофеевна

Место рождения

Туколово, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

18.02.1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Туколово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
02.02.1886 ст.

Муж: Юров Иван Федосеевич

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1887 ст.

Сын: Юров Василий Иванович

Отец ребёнка: Юров Иван Федосеевич

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
22.08.1889 ст.

Дочь: Юрова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Юров Иван Федосеевич

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
15.10.1890 ст.

Дочь: Юрова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Юров Иван Федосеевич

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
13.09.1892 ст.

Дочь: Юрова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Юров Иван Федосеевич

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
15.05.1895 ст.

Дочь: Юрова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Юров Иван Федосеевич

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
02.02.1898 ст.

Сын: Юров Семён Иванович

Отец ребёнка: Юров Иван Федосеевич

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
04.10.1900 ст.

Дочь: Юрова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Юров Иван Федосеевич

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1904 ст.

Дочь: Юрова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Юров Иван Федосеевич

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Смерть
18.02.1907 ст.
Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close