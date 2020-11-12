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Коворотуша Владимир Михайлович

Место рождения

Гужовка, Чернігівська область

Дата рождения

11.04.1953

Дата смерти

12.11.2020

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1953

Отец: Коворотуша Михаил Григорьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Гужовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Ичня, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.02.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Ичня, Чернігівська область
Смерть
12.11.2020
Ичня, Чернігівська область