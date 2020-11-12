Коворотуша Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения11.04.1953
Дата смерти12.11.2020
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1953
Отец: Коворотуша Михаил Григорьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
12.11.2020