Лисовых Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛисовых Иван Иванович

Лисовых Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1889 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1904

Сын: Лисовых Яков

Мать ребёнка: Лесовых Наталья

Усть-Мосиха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Восприемник Михаил Петров Олейник
Рождение ребёнка
04.12.1906

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Лесовых Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лесовых Наталья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close