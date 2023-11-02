Лисовых Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1904
Сын: Лисовых Яков
Мать ребёнка: Лесовых Наталья
Усть-Мосиха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Восприемник Михаил Петров Олейник
Рождение ребёнка
04.12.1906
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Лесовых Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лесовых Наталья
Смерть
Неизвестно