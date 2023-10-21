Денисова (Михеева) Харитина Михайловна
Место рожденияВерхнетроицкое
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Михеев Михаил Герасимович
Мать: не указана
Верхнетроицкое
Бракосочетание
09.01.1909
Ивановка, Давлекановский район, Башкирия, Россия
Рождение ребёнка
1911
Дочь: ? Игнатьевна
Отец ребёнка: Денисов Игнат Федорович
Головинка, Чермасанская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
1914
Сын: Денисов ? Игнатьевич
Отец ребёнка: Денисов Игнат Федорович
Головинка, Чермасанская волость, Белебеевский уезд, Уфимской губернии
Рождение ребёнка
1916
Сын: Денисов ? Игнатьевич
Отец ребёнка: Денисов Игнат Федорович
Головинка, Чермасанская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно