Денисова (Михеева) Харитина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Михеева) Харитина Михайловна

Место рождения

Верхнетроицкое

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Михеев Михаил Герасимович

Мать: не указана

Верхнетроицкое
Бракосочетание
09.01.1909

Муж: Денисов Игнат Федорович

Ивановка, Давлекановский район, Башкирия, Россия
Рождение ребёнка
1911

Дочь: ? Игнатьевна

Отец ребёнка: Денисов Игнат Федорович

Головинка, Чермасанская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
1914

Сын: Денисов ? Игнатьевич

Отец ребёнка: Денисов Игнат Федорович

Головинка, Чермасанская волость, Белебеевский уезд, Уфимской губернии
Рождение ребёнка
1916

Сын: Денисов ? Игнатьевич

Отец ребёнка: Денисов Игнат Федорович

Головинка, Чермасанская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно
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