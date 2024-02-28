Чопенко (Нерадка) Катаржина
Место рождения
Дата рождения06.01.1859
Дата смертиПосле 1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1859
Отец: Нерадка Сын
Мать: Нерадка Анна
Бракосочетание
24.10.1875
Муж: Чопенко Ян
Рождение ребёнка
06.10.1887
Дочь: Чопенко Сюзанна
Отец ребёнка: Чопенко Ян
Рождение ребёнка
18.08.1890
Дочь: Хнидан Мария
Отец ребёнка: Чопенко Ян
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1890