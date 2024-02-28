Чопенко (Нерадка) Катаржина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чопенко (Нерадка) Катаржина

Место рождения

Коломыя, Івано-Франківська область

Дата рождения

06.01.1859

Дата смерти

После 1890

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1859

Отец: Нерадка Сын

Мать: Нерадка Анна

Коломыя, Івано-Франківська область
Бракосочетание
24.10.1875

Муж: Чопенко Ян

Рождение ребёнка
06.10.1887

Дочь: Чопенко Сюзанна

Отец ребёнка: Чопенко Ян

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
18.08.1890

Дочь: Хнидан Мария

Отец ребёнка: Чопенко Ян

Коломыя, Івано-Франківська область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1890
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