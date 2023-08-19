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Левашев Корнилий Семенов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1870

Дата смерти

До ?.11.1894

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Левашев Семен

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.04.1892

Дочь: Мелихова Александра Корнилиева

Мать ребёнка: Павлова Матрона Васильева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.06.1894

Дочь: Феодосия Корнилиева

Мать ребёнка: Павлова Матрона Васильева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Матрона Васильева

Смерть
До ?.11.1894
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