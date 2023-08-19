Левашев Корнилий Семенов
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиДо ?.11.1894
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Левашев Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1892
Дочь: Мелихова Александра Корнилиева
Мать ребёнка: Павлова Матрона Васильева
Рождение ребёнка
05.06.1894
Дочь: Феодосия Корнилиева
Мать ребёнка: Павлова Матрона Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До ?.11.1894