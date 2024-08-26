Баева Мавра Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Между 1741 и 1743
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Карпова (Баева) Наталья Матфеевна
Отец ребёнка: Баев Матфей Фёдорович
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Баев Матфей Фёдорович
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Сухляева (Баева) Васса Матфеевна
Отец ребёнка: Баев Матфей Фёдорович
Смерть
1776