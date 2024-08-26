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Баева Мавра Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1776

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Михалевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Между 1741 и 1743

Муж: Баев Матфей Фёдорович

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Карпова (Баева) Наталья Матфеевна

Отец ребёнка: Баев Матфей Фёдорович

Михалевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Баев Никита Матвеевич

Отец ребёнка: Баев Матфей Фёдорович

Михалевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Сухляева (Баева) Васса Матфеевна

Отец ребёнка: Баев Матфей Фёдорович

Михалевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1776

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