Скипетрова Антонина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скипетров Иван Павлович (Третий)
г. Нижний Новгород, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Скипетрова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Скипетров Иван Павлович (Третий)
Смерть
1970