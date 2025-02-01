Скипетрова Антонина Федоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Скипетрова Антонина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скипетров Иван Павлович (Третий)

г. Нижний Новгород, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Скипетрова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Скипетров Иван Павлович (Третий)

Смерть
1970

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