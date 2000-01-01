Коптев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Неизвестно неизвестно
Мать: Неизвестно неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дранишникова Марина Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно