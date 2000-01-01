Коптев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коптев Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неизвестно неизвестно

Мать: Неизвестно неизвестно

Рождение ребёнка
26.02.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дранишникова Марина Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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