(Турикова) Евстолия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1922
Дата смерти24.03.1924
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1922
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 17
Место жительства
Неизвестно
Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
24.03.1924
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 17