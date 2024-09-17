(Турикова) Евстолия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Турикова) Евстолия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1922

Дата смерти

24.03.1924

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1892 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1922

Отец: Списателев Василий Андреевич

Мать: Турикова (Носкова) Евгения Григорьевна

Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 17
Место жительства
Неизвестно
Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
24.03.1924
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 17

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