Боровеев Антон Петрович Около 1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Боровеев Антон Петрович

Место рождения

Безобразово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

05.04.1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Боровеев Петр

Мать: не указана

Безобразово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
До 1859

Жена: Боровеева Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
24.08.1860 ст.

Сын: Боровеев Павел Антонович

Мать ребёнка: Боровеева Ксения Ивановна

Безобразово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.09.1862 ст.

Дочь: Костина (Боровеева) Феодора Антоновна

Мать ребёнка: Боровеева Ксения Ивановна

Лаговщина, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Боровеев Зиновий Антонович

Мать ребёнка: Боровеева Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1867 ст.

Дочь: Боровеева Домна Антоновна

Мать ребёнка: Боровеева Ксения Ивановна

Лаговщина, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.04.1869 ст.

Дочь: Боровеева Александра Антоновна

Мать ребёнка: Боровеева Ксения Ивановна

Лаговщина, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.10.1870 ст.

Сын: Боровеев Николай Антонович

Мать ребёнка: Боровеева Ксения Ивановна

Лаговщина, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.12.1873 ст.

Дочь: Боровеева Варвара Антоновна

Мать ребёнка: Боровеева Ксения Ивановна

Безобразово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Боровеев Иван Антонович

Мать ребёнка: Боровеева Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
07.04.1878 ст.

Сын: Боровеев Василий Антонович

Мать ребёнка: Боровеева Ксения Ивановна

Безобразово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.10.1881 ст.

Сын: Боровеев Андрей Антонович

Мать ребёнка: Боровеева Ксения Ивановна

Безобразово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
05.04.1908 ст.
Безобразово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

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