Боровеев Антон Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смерти05.04.1908 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Боровеев Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1859
Рождение ребёнка
24.08.1860 ст.
Мать ребёнка: Боровеева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
07.09.1862 ст.
Дочь: Костина (Боровеева) Феодора Антоновна
Мать ребёнка: Боровеева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Боровеев Зиновий Антонович
Мать ребёнка: Боровеева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1867 ст.
Дочь: Боровеева Домна Антоновна
Мать ребёнка: Боровеева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
21.04.1869 ст.
Дочь: Боровеева Александра Антоновна
Мать ребёнка: Боровеева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
11.10.1870 ст.
Сын: Боровеев Николай Антонович
Мать ребёнка: Боровеева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
06.12.1873 ст.
Дочь: Боровеева Варвара Антоновна
Мать ребёнка: Боровеева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1877
Мать ребёнка: Боровеева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
07.04.1878 ст.
Сын: Боровеев Василий Антонович
Мать ребёнка: Боровеева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
12.10.1881 ст.
Сын: Боровеев Андрей Антонович
Мать ребёнка: Боровеева Ксения Ивановна
Смерть
05.04.1908 ст.