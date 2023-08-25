Целоусова (Кислицина) Федосья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Целоусов Александр
Мать: Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Кислицин Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кислицин Николай Семенович
Отец ребёнка: Кислицин Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кислицин Константин Семенович
Отец ребёнка: Кислицин Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кислицин Семен