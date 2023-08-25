Целоусова (Кислицина) Федосья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целоусова (Кислицина) Федосья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Целоусов Александр

Мать: Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Кислицин Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кислицин Николай Семенович

Отец ребёнка: Кислицин Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кислицин Константин Семенович

Отец ребёнка: Кислицин Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кислицин Иван Семенович

Отец ребёнка: Кислицин Семен

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