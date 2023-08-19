Гулешов Василий Петихорович
Место рождения
Дата рождения14.01.1891
Дата смерти13.07.1990
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1891
Отец: Гулешов Петихор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
13.07.1990