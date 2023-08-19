Гулешов Василий Петихорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулешов Василий Петихорович

Место рождения

Щекотовская Слободка, Дрибинский район, Могилёвская область

Дата рождения

14.01.1891

Дата смерти

13.07.1990

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1891

Отец: Гулешов Петихор

Мать: не указана

Щекотовская Слободка, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Щекотовская Слободка, Дрибинский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
13.07.1990
Щекотовская Слободка, Дрибинский район, Могилёвская область
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