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Иванова Мавра Пиминовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

07.11.1889

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Яков Антонович

Отец ребёнка: Иванов Антон Герасимович

дер. Байкегурт Зюзинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Место жительства
Неизвестно
дер. Байкегурт (Байкей) Зюзинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Смерть
07.11.1889