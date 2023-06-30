Иванова Мавра Пиминовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти07.11.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Антон Герасимович
дер. Байкегурт Зюзинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Место жительства
Неизвестно
дер. Байкегурт (Байкей) Зюзинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Смерть
07.11.1889