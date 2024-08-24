Сурин Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Сурин Яков Козьмич
Бракосочетание
05.10.1897 ст.
Жених - - полковой закройщик 187 (117) пехотного Роменского полка, из крестьян Нижнего Белоомута. (174 Роменский пехотный полк; 1878 - резервный батальон (1891, 1898, 1910). Невеста - дочь умершего (к... Показать все
Рождение ребёнка
24.07.1898 ст.
Сын: Сурин Константин Николаевич
Мать ребёнка: Сурина (Морозова) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
25.10.1901 ст.
Мать ребёнка: Сурина (Морозова) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
11.08.1903 ст.
Мать ребёнка: Сурина (Морозова) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
07.01.1906 ст.
Мать ребёнка: Сурина (Морозова) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
21.12.1907 ст.
Мать ребёнка: Сурина (Морозова) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
11.10.1909 ст.
Мать ребёнка: Сурина (Морозова) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
17.10.1911 ст.
Мать ребёнка: Сурина (Морозова) Анна Алексеевна