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Сурин Николай Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Сурин Яков Козьмич

Мать: Сурина Агриппина Кондратьевна

Бракосочетание
05.10.1897 ст.

Жена: Сурина (Морозова) Анна Алексеевна

Белоомут, Луховицы, Московская область
Жених - - полковой закройщик 187 (117) пехотного Роменского полка, из крестьян Нижнего Белоомута. (174 Роменский пехотный полк; 1878 - резервный батальон (1891, 1898, 1910). Невеста - дочь умершего (к... Показать все
Рождение ребёнка
24.07.1898 ст.

Сын: Сурин Константин Николаевич

Мать ребёнка: Сурина (Морозова) Анна Алексеевна

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
25.10.1901 ст.

Сын: Сурин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Сурина (Морозова) Анна Алексеевна

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
11.08.1903 ст.

Сын: Сурин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Сурина (Морозова) Анна Алексеевна

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
07.01.1906 ст.

Сын: Сурин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Сурина (Морозова) Анна Алексеевна

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
21.12.1907 ст.

Сын: Сурин Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Сурина (Морозова) Анна Алексеевна

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
11.10.1909 ст.

Сын: Сурин Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Сурина (Морозова) Анна Алексеевна

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
17.10.1911 ст.

Сын: Сурин Яков Николаевич

Мать ребёнка: Сурина (Морозова) Анна Алексеевна

Белоомут, Луховицы, Московская область

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