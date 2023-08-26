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Бахлин Петр Иванович
Бахлин Петр Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1909
Пол
Мужской
Отец
Бахлин Василий Иванович
1900 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец:
Бахлин Василий Иванович
Мать:
?
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