Бахлин Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахлин Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Бахлин Василий Иванович

Мать: ?

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