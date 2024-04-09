Семен Игнатьев
Место рождениядеревня Казанцево, Шушенская волость, Минусинский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1823
Сын: Мелетий Семенов
Мать ребёнка: (Песегова) Варвара Матвеева
Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно