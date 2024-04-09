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Семен Игнатьев

Место рождения

деревня Казанцево, Шушенская волость, Минусинский уезд, Енисейская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1792 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Песегова) Варвара Матвеева

Рождение ребёнка
09.02.1823

Сын: Мелетий Семенов

Мать ребёнка: (Песегова) Варвара Матвеева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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