Вихарева Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вихарева Анна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1928

Сын: Вихарев Александр Иванович

Отец ребёнка: Вихарев Иван Епифанович

Рождение ребёнка
08.09.1928

Сын: Вихарев Александр Иванович

Отец ребёнка: Вихарев Иван Епифанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вихарев Иван Епифанович

Смерть
Неизвестно