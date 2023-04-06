Потапова (Зайцева) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1767
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Зайцевъ Степанъ
Мать: Зайцева Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Оксинья
Отец ребёнка: Потаповъ Иванъ
Дурасовка
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Потаповъ Иванъ
Дурасовка
Рождение ребёнка
1794
Сын: Потаповъ Андрей
Отец ребёнка: Потаповъ Иванъ
Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потаповъ Иванъ