Потапова (Зайцева) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Зайцева) Прасковья

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Место рождения

Никольское-на-Черемшане

Дата рождения

1767

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Зайцевъ Степанъ

Мать: Зайцева Ирина Яковлева

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Оксинья

Отец ребёнка: Потаповъ Иванъ

Дурасовка
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Потаповъ Иванъ

Дурасовка
Рождение ребёнка
1794

Сын: Потаповъ Андрей

Отец ребёнка: Потаповъ Иванъ

Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потаповъ Иванъ

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