Потаповъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потаповъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Григорий

Мать: Потапова АвдотьяСтепанова

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Оксинья

Мать ребёнка: Потапова Прасковья

Дурасовка
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Потапова Прасковья

Дурасовка
Рождение ребёнка
1794

Сын: Потаповъ Андрей

Мать ребёнка: Потапова Прасковья

Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапова Прасковья