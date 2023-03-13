Потаповъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Григорий
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Оксинья
Мать ребёнка: Потапова Прасковья
Дурасовка
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Потапова Прасковья
Дурасовка
Рождение ребёнка
1794
Сын: Потаповъ Андрей
Мать ребёнка: Потапова Прасковья
Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Потапова Прасковья