Белоненко Ольга Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоненко Ольга Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1994 г.р.
2007 г.р.

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белоненко Николай Валентинович

Рождение ребёнка
07.09.1994

Дочь: Белоненко Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Белоненко Николай Валентинович

Рождение ребёнка
01.05.2007

Сын: Белоненко Семён Николаевич

Отец ребёнка: Белоненко Николай Валентинович

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