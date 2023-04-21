Турков Петр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турков Петр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кищенко Туркова Белла Петровна

Мать ребёнка: Туркова Белованова Вера Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турков Олег Петрович

Мать ребёнка: Туркова Белованова Вера Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турков Геннадий Петрович

Мать ребёнка: Туркова Белованова Вера Александровна

Смерть
Неизвестно
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