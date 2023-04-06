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(Юрина) Елена
(Юрина) Елена
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Место рождения
Зилаир
Дата рождения
26.05.1913
Пол
Женский
Отец
Юринъ Степанъ
1865 г.р.
Мать
Юрина (Щипакина) Анна
1867 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
26.05.1913
Отец:
Юринъ Степанъ
Мать:
Юрина Анна
Зилаир
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