(Юрина) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Юрина) Елена

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Место рождения

Зилаир

Дата рождения

26.05.1913

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1913

Отец: Юринъ Степанъ

Мать: Юрина Анна

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