Титов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

Между 1782 и 1784

Пол

Мужской

Отец

1685 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Титов Анцыфор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Титов Зиновий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Семен Петрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Между 1782 и 1784
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