Титов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиМежду 1782 и 1784
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Титов Анцыфор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Титов Зиновий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титов Семен Петрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Между 1782 и 1784