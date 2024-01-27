Болдырева (Алаторцева) Ефимия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырева (Алаторцева) Ефимия Михайловна

Место рождения

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1801

Сын: Bolderoff Болдырев Андриан Герасимович

Отец ребёнка: Bolderoff Болдырев Герасим Севостьянович

Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1805

Сын: Bolderoff Болдырев Петр Герасимович

Отец ребёнка: Bolderoff Болдырев Герасим Севостьянович

Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1812

Сын: Bolderoff Болдырев Гаврила Герасимович

Отец ребёнка: Bolderoff Болдырев Герасим Севостьянович

Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Bolderoff Болдырев Герасим Севостьянович

Смерть
Неизвестно
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