Болдырева (Алаторцева) Ефимия Михайловна
Место рожденияТамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1801
Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1805
Сын: Bolderoff Болдырев Петр Герасимович
Отец ребёнка: Bolderoff Болдырев Герасим Севостьянович
Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1812
Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно