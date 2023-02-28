Акимова Стефанида Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Тимофей Терентьев
Мать: Елизавета Петрова
Бракосочетание
12.?.1863
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1869
Дочь: Параскева Дмитриева
Отец ребёнка: Акимов Дмитрий Акимов
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Акимов Дмитрий Акимов
Смерть
Неизвестно