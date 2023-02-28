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Акимова Стефанида Тимофеева

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Место рождения

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Тимофей Терентьев

Мать: Елизавета Петрова

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
12.?.1863

Муж: Акимов Дмитрий Акимов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1869

Дочь: Параскева Дмитриева

Отец ребёнка: Акимов Дмитрий Акимов

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1884

Сын: Акимов Нестор Дмитриев

Отец ребёнка: Акимов Дмитрий Акимов

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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