(Федюшкина) Марина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Федюшкина) Марина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1993

Пол

Женский

Отец

1972 г.р.

Мать

Муж

Не указан

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1993

Отец: Федюшкин Александр Владимирович

Мать: Федюшкина Наталья

Рождение ребёнка
29.01.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.02.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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