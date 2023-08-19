(Федюшкина) Марина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1993
ПолЖенский
Отец
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1993
Отец: Федюшкин Александр Владимирович
Мать: Федюшкина Наталья
Рождение ребёнка
29.01.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.02.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан