Серковъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серковъ Андрей

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Место рождения

Зилаир

Дата рождения

14.10.1906

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1906

Отец: Серковъ Федоръ

Мать: Серкова Матрена

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