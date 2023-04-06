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Серковъ Андрей
Серковъ Андрей
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Место рождения
Зилаир
Дата рождения
14.10.1906
Пол
Мужской
Отец
Серковъ Федоръ
1878 г.р.
Мать
Серкова (Воронова) Матрена
1883 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1906
Отец:
Серковъ Федоръ
Мать:
Серкова Матрена
Зилаир
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