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Strelitz Mendel

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Место рождения

Каунас, Литовская ССР

Дата рождения

21.02.1877

Дата смерти

20.07.1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Каунас, Литовская ССР
Бракосочетание
28.03.1910

Жена: Strelitz Pesa Dvoira (Peschel)

Рождение ребёнка
16.02.1913

Дочь: Hurwitz Julia

Мать ребёнка: Strelitz Pesa Dvoira (Peschel)

Lithuania
Рождение ребёнка
22.10.1914

Дочь: Wulffahrt Toker Fanny / Feiga (Stompie)

Мать ребёнка: Strelitz Pesa Dvoira (Peschel)

Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.07.1957
Queenstown
Похороны
Неизвестно
Queenstown, EC South Africa
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