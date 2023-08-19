Strelitz Mendel
Место рождения
Дата рождения21.02.1877
Дата смерти20.07.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.03.1910
Рождение ребёнка
16.02.1913
Дочь: Hurwitz Julia
Мать ребёнка: Strelitz Pesa Dvoira (Peschel)
Lithuania
Рождение ребёнка
22.10.1914
Дочь: Wulffahrt Toker Fanny / Feiga (Stompie)
Мать ребёнка: Strelitz Pesa Dvoira (Peschel)
Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.07.1957
Queenstown
Похороны
Неизвестно
Queenstown, EC South Africa