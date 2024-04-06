Вахрамов-Варфоломеев (Авксентьев) Киприян Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахрамов-Варфоломеев (Авксентьев) Киприян Стефанович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.10.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1841 г.р.

Мать

1840 г.р.

Жена

1873 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1870 ст.

Отец: Варфоломеев Стефан Авксентьевич

Мать: Киприянова (Симеонова) Елена Харитоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
07.01.1890 ст.

Жена: Беляева (Иванова) Евдокия Артемиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.01.1894 ст.

Сын: Вахрамов-Авксентьев (Стефанов) Иоанн (Иван) Киприянович

Мать ребёнка: Беляева (Иванова) Евдокия Артемиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.08.1896 ст.

Сын: Вахрамов (Стефанов) Григорий Киприянович

Мать ребёнка: Беляева (Иванова) Евдокия Артемиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.02.1899 ст.

Дочь: Вахрамова (Стефанова) Мария Киприяновна

Мать ребёнка: Беляева (Иванова) Евдокия Артемиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.06.1901 ст.

Сын: Вахрамов (Стефанов) Иоанн (Иван) Киприянович

Мать ребёнка: Беляева (Иванова) Евдокия Артемиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.04.1904 ст.

Сын: Вахрамов (Стефанов) Григорий Киприянович

Мать ребёнка: Беляева (Иванова) Евдокия Артемиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.02.1906 ст.

Дочь: Вахрамова (Стефанова) Евдокия Киприяновна

Мать ребёнка: Беляева (Иванова) Евдокия Артемиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.07.1907 ст.

Сын: Вахрамов (Стефанов) Антоний Киприянович

Мать ребёнка: Беляева (Иванова) Евдокия Артемиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.10.1908 ст.

Дочь: Вахрамова (Стефанова) Пелагея Киприяновна

Мать ребёнка: Беляева (Иванова) Евдокия Артемиевна

Рождение ребёнка
16.09.1910 ст.

Сын: Вахрамов (Стефанов) Феодор Киприянович

Мать ребёнка: Беляева (Иванова) Евдокия Артемиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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