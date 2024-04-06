Вахрамов-Варфоломеев (Авксентьев) Киприян Стефанович
Место рождения
Дата рождения01.10.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Сын: Вахрамов-Авксентьев (Стефанов) Иоанн (Иван) Киприянович
Мать ребёнка: Беляева (Иванова) Евдокия Артемиевна
Сын: Вахрамов (Стефанов) Григорий Киприянович
Мать ребёнка: Беляева (Иванова) Евдокия Артемиевна
Дочь: Вахрамова (Стефанова) Мария Киприяновна
Мать ребёнка: Беляева (Иванова) Евдокия Артемиевна
Сын: Вахрамов (Стефанов) Григорий Киприянович
Мать ребёнка: Беляева (Иванова) Евдокия Артемиевна
Дочь: Вахрамова (Стефанова) Евдокия Киприяновна
Мать ребёнка: Беляева (Иванова) Евдокия Артемиевна
Сын: Вахрамов (Стефанов) Антоний Киприянович
Мать ребёнка: Беляева (Иванова) Евдокия Артемиевна
Дочь: Вахрамова (Стефанова) Пелагея Киприяновна
Мать ребёнка: Беляева (Иванова) Евдокия Артемиевна
Сын: Вахрамов (Стефанов) Феодор Киприянович
Мать ребёнка: Беляева (Иванова) Евдокия Артемиевна