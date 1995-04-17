Каштанова Екатерина 17.04.1995 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каштанова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1996 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1995

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.03.2022

Муж: Каштанов Артем

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.05.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каштанов Артем

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