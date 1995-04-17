Каштанова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1995
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.03.2022
Муж: Каштанов Артем
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.05.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каштанов Артем