Семён Логинов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1650
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650
Отец: Логин Михайлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1669
Сын: Андрей Семёнов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1671
Сын: Иван Семёнов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1675
Сын: Филип Семёнов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1677
Дочь: Анисья Семёнова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1678