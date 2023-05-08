Семён Логинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён Логинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1630 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: Логин Михайлов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1669

Сын: Андрей Семёнов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1671

Сын: Иван Семёнов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1675

Сын: Филип Семёнов

Мать ребёнка: не указана

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1677

Дочь: Анисья Семёнова

Мать ребёнка: не указана

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
После 1678
Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область