Егоровъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгоровъ Иванъ

Егоровъ Иванъ

avatar

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

11.11.1857

Пол

Мужской

Отец

1830 г.р.

Мать

1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1857

Отец: Егоровъ Фокій

Мать: Егорова Марія

Михайловка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close