Щербакова Александра Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
13.02.1865 ст.
Сын: Щербаков Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Щербаков Григорий Минаевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7DY-8?i=57&cc=3511744
Рождение ребёнка
07.03.1867 ст.
Сын: Щербаков Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Щербаков Григорий Минаевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-J7MD-8?i=537&cc=3511744
Рождение ребёнка
03.01.1869 ст.
Сын: Щербаков Филипп Григорьевич
Отец ребёнка: Щербаков Григорий Минаевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G7P?i=172&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно