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Щербакова Александра Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
13.02.1865 ст.

Сын: Щербаков Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Щербаков Григорий Минаевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7DY-8?i=57&cc=3511744
Рождение ребёнка
07.03.1867 ст.

Сын: Щербаков Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Щербаков Григорий Минаевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-J7MD-8?i=537&cc=3511744
Рождение ребёнка
03.01.1869 ст.

Сын: Щербаков Филипп Григорьевич

Отец ребёнка: Щербаков Григорий Минаевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G7P?i=172&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Григорий Минаевич

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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