Чернявская (Киричинская) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернявская (Киричинская) Анастасия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1856 г.р.

Мать

1879 г.р.

Муж

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1918

Отец: Киричинский Пётр Михайлович

Мать: Киричинская Текля Максимовна

Бракосочетание
08.02.1941

Муж: Чернявский Илья Васильевич

Рождение ребёнка
17.04.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернявский Илья Васильевич

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Рождение ребёнка
17.07.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернявский Илья Васильевич

дом 109
Смерть
Неизвестно