Чернявская (Киричинская) Анастасия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1918
Бракосочетание
08.02.1941
Рождение ребёнка
17.04.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернявский Илья Васильевич
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Рождение ребёнка
17.07.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернявский Илья Васильевич
дом 109
Смерть
Неизвестно