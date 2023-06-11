Давыдов Дмитрий Давидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1913
Дочь: Давыдова Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1920
Дочь: Давыдова Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1923
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1926
Мать ребёнка: Давыдова Анастасия Федоровна
Смерть
1950