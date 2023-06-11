Давыдов Дмитрий Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавыдов Дмитрий Давидович

Давыдов Дмитрий Давидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1913

Дочь: Давыдова Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1920

Дочь: Давыдова Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1923

Сын: Давыдов Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1926

Сын: Давыдов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Давыдова Анастасия Федоровна

Смерть
1950