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Мацко Владимир
Мацко Владимир
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Мацко Игнат
1918 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Мацко Игнат
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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