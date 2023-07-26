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Мужской
Отец
Не знаю
Мать
Не знаю
Дети
Ковалев Иван
Добавил:
СЖ
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Отец:
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Мать:
Не знаю
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Ковалев Иван
Мать ребёнка:
Не помю
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