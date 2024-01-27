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(Kisseloff) Baby

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1905

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

Около 1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Kisseloff William Michael

Мать: Stepanide

Смерть
1905
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