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(Kisseloff) Baby
(Kisseloff) Baby
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1905
Дата смерти
1905
Пол
Женский
Отец
Kisseloff William Michael
1873 г.р.
Мать
(Uraine (Yurin)) Stepanide
Около 1876 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец:
Kisseloff William Michael
Мать:
Stepanide
Смерть
1905
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