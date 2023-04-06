Сляднева (Девкина) Мария Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сляднева (Девкина) Мария Даниловна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

16.08.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1866

Отец: Девкин Даниил Афанасьевич

Мать: Девкина Акилина Ефимовна

Бракосочетание
26.01.1892

Муж: Сляднев Иван Прокофьевич

Рождение ребёнка
13.11.1892

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Сляднев Иван Прокофьевич

Рождение ребёнка
02.12.1893

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Сляднев Иван Прокофьевич

Рождение ребёнка
25.03.1895

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Сляднев Иван Прокофьевич

Рождение ребёнка
26.10.1896

Сын: Сляднев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Сляднев Иван Прокофьевич

Рождение ребёнка
01.05.1898

Сын: Сляднев Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Сляднев Иван Прокофьевич

Рождение ребёнка
11.01.1900

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Сляднев Иван Прокофьевич

Рождение ребёнка
20.09.1903

Дочь: Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Сляднев Иван Прокофьевич

Рождение ребёнка
06.10.1905

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Сляднев Иван Прокофьевич

Рождение ребёнка
15.04.1907

Сын: Сляднев Трофим Иванович

Отец ребёнка: Сляднев Иван Прокофьевич

Рождение ребёнка
19.09.1909

Сын: Сляднев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Сляднев Иван Прокофьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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