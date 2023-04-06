Сляднева (Девкина) Мария Даниловна
Место рождения
Дата рождения16.08.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1866
Бракосочетание
26.01.1892
Рождение ребёнка
13.11.1892
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Сляднев Иван Прокофьевич
Рождение ребёнка
02.12.1893
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Сляднев Иван Прокофьевич
Рождение ребёнка
25.03.1895
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Сляднев Иван Прокофьевич
Рождение ребёнка
26.10.1896
Отец ребёнка: Сляднев Иван Прокофьевич
Рождение ребёнка
01.05.1898
Сын: Сляднев Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Сляднев Иван Прокофьевич
Рождение ребёнка
11.01.1900
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Сляднев Иван Прокофьевич
Рождение ребёнка
20.09.1903
Дочь: Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Сляднев Иван Прокофьевич
Рождение ребёнка
06.10.1905
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Сляднев Иван Прокофьевич
Рождение ребёнка
15.04.1907
Отец ребёнка: Сляднев Иван Прокофьевич
Рождение ребёнка
19.09.1909
Отец ребёнка: Сляднев Иван Прокофьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно