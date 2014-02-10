Селезнёв Даниил Артемович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнёв Даниил Артемович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.2014

Отец: не указан

Мать: Селезнёва Алена Александровна

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