Вихорева Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вихорева Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стуканова Лидия Анатольевна

Отец ребёнка: Вихорев Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гузеева Екатерина Анатольевна

Отец ребёнка: Вихорев Анатолий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вихорев Анатолий Николаевич