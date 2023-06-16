Параскева Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Евдокимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Терентий Иванов

Отец ребёнка: Иван Никитин

Рождение ребёнка
1766

Сын: Емелиан Иванов

Отец ребёнка: Иван Никитин

Рождение ребёнка
1777

Сын: Филимон Иванов

Отец ребёнка: Иван Никитин

Смерть
Неизвестно