Параскева Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Терентий Иванов
Отец ребёнка: Иван Никитин
Рождение ребёнка
1766
Сын: Емелиан Иванов
Отец ребёнка: Иван Никитин
Рождение ребёнка
1777
Сын: Филимон Иванов
Отец ребёнка: Иван Никитин
Смерть
Неизвестно